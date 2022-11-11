تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة بثقافة الفيوم

عقدت مكتبة حي جنوب التابعة لمديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الفيوم ، الفنان هشام عطوة،رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإشراف سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة".
حاضرها محمد محمود بمدرسة الصوفي الثانوية بنين تحدث عن تأثير القضية السكانية وأثرها على المجتمع ووصفها بأن تقوم التنمية المستدامة علي عنصرين مهمين هما البشر والحجر وتنمية الذات تقوم علي عناصر عديدة منها معرفة الذات وتحديد الهدف وأيضا العمل علي التطوير والتقدم في التعليم واكتساب المهارات وتعديل السلوك لتحقيق الأهداف المستقبلية وتستمر عملية التنمية الذاتية باستمرار هي عملية لا تنتهي ابدا بالنسبة لهذا الجيل وبالنسبة الي الأجيال القادمة، بينما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان " النمو السكاني والأفكار المغلوطة" لفضيلة الشيخ أحمد طه من مديرية الأوقاف تناولت أهم أسباب الزيادة السكانية والآثار المترتبة عليها وما ترتب على الزواج المبكر للفتيات من مشكلات صحية ونفسية واجتماعية وثقافية فيما تم التطرق إلى رأي الدين الإسلامي ودوره في حل الزيادة السكانية وأسبابها وضرورة خلق مجتمع يحافظ على صحة الإنسان ونفسيته وثقافته، تلاها ورشة فنون تشكيلية للأطفال بمناسبة عيد الطفولة نفذتها كريمة مصطفى
فيما عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان"تمكين الشباب للقيام بدوره التنموي"حاضرها على حنضل تناولت نقاشات حول تمكين الشباب بدوره التنموي في التمكين لأخذ القرارات الحاسمة في حياتهم وطريقة معالجة اتخاذ إجراء حيال تحسين وصولهم إلى مايحتاجونه كما اوضح ان نظرية التمكين هي المشاركة وتعزيز سيطرتهم من خلال اتخاذ القرارات المشتركة، كما عقد بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان" إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات" حاضرها ماجد لطفي تحدث عن مصادر المياة فى مصر والتحديات التى تواجهنا مع وجود سد النهضة وكيفية إدارة الموارد المائية بما يحقق الأهداف المطلوبة من خلال استغلال مياة الأمطار والمياه الجوفية وتحلية مياة البحر وإعادة استخدام مياة الصرف الصحي بعد معالجتها، كما تستمر فعاليات ورشة تنمية المواهب "فنون شعبية" بقسم المواهب فرع ثقافه الفيوم لليوم الرابع علي التوالي حيث تدرب الأطفال علي أساسيات استعراض الفنون الشعبية والأداء المسرحي لتجسيد تابلوهات واستعراضات غنائية تمثل الفلكلور الشعبي وأغاني وطنية و تضمن اليوم اللمسات النهائية والأخيرة إستعداداً للعرض الختامي للورشة بالتعاون مع مدرسة الأوائل الخاصة.
بينما نفذ قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم ورشة من الخرز بمدرسة الامل للصم والبكم نفذتها اماني عبد التواب، كما يستمر قسم التمكين الثقافي لليوم الرابع علي التوالي في عمل ورشة الاسترنج ارت نفذتها ندى احمد.