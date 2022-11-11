انتعاشة سياحية.. معبد أبو سمبل بأسوان يستقبل 10 آلاف سائح اليوم

يواصل الموسم السياحى حركة الانتعاشة التى شهدها مبكراً منذ نهاية شهر سبتمبر الماضى على أرض بلاد الذهب، محافظة أسوان عروس المشاتى، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وفى هذا الصدد فقد استقبل معبد رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان أعداد كبيرة من السائحين الأجانب لزيارة المعالم الأثرية ، والاطلاع على تاريخ الحضارة المصرية العريقة الموثقة على جدران معابد أبو سمبل.

معبد رمسيس الثانى

معبد أبو سمبل جنوب أسوان يستقبل10 ألاف سائح

حيث استقبلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان اليوم الجمعة أعداد قياسية من السائحين الأجانب القادمين من خارج مصر، والذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف سائحمن مختلف الجنسيات الأجنبية.

وحرص السائحون الذين وصلوا إلى مدينة أبوسمبل على مدار اليوم ومساء أمس، عبر رحلات الاتوبيسات البرية القادمة من مدينة أسوان، ونحو 11 رحلة طيران منتظم وشارتر، إلى جانب رحلات المراكب والفنادق السياحية العائمة، على زيارة معابد أبوسمبل رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.

من جهته أكد الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل أن السائحين الأجانب المتوافدين، قادمين من مختلف دول العالم لمشاهدة تاريخ المعالم السياحية والأثرية وتاريخ مصر القديم بمنطقة معابد أبوسمبل ، كما أن السائحين اصطفوا فى طابور كبير حرصا على الدخول لزيارة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبوسمبل.

انتعاشة سياحية

معبد أبو سمبل جنوب أسوان يستقبل10 ألاف سائح

وأشار الأثرى أحمد مسعود إلى أن هناك وفود سياحية قادمة عبر رحلات شارتر من فرنسا مباشرة إلى مطار أبوسمبل، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم للاستمتاع بزيارة المكان حيث أن الوفود الأجنبية استمعوا إلى شرح حول تاريخ معابد أبوسمبل والتى تضم معبدى الملك رمسيس ونفرتارى المطلين على نهر النيل مباشرة .

وتابع مسعود إلى أنه تم تزويد بوابات الدخول وتسهيل إجراءات التفتيش لضمان تسهيل عمليات التوافد والدخول لضيوف مصر، كما تم زيادة أعداد السيارات الكهربائية لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من السائحين الأجانب.

فيما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان بأنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية داخل محافظة أسوان بهدف تسهيل عملية دخول السائحين لهذه المواقع الأثرية والاستمتاع برحلاتهم السياحية دون حدوث مشاكل.