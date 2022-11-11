بايدن لـ الرئيس السيسي: مصر أم الدنيا وهي أنسب مكان لعقد قمة المناخ

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ، إننا نبذل كل ما لدينا فى مواجهة التحديات والتغيرات العالمية ومصر كانت تلعب دورا أساسيا فى هذا المجال ولدينا شراكة قوية مع مصر وبالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية فإننا ناقشنا طرق التغلب على المشكلات ونستمر فى هذا الحوار بيننا.



وأضاف "بايدن" خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتطلع للمشاركة فى مؤتمر المناخ العالمى cop 27 فى مدينة شرم الشيخ وأتمنى أن نتمكن فى الاستمرار فى هذا الحوار معقبا "مصر أم الدنيا وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ وشكرا للغاية على استضافتنا".

وقد وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في قمة المناخ كوب 27.