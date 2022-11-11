لبنان.. حسن نصر الله: نريد رئيس جمهورية في أسرع وقت

قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن فوز اليمين المتطرف في الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية لا يغير في المعادلة، موضحا أن الحكومات المتعاقبة في إسرائيل كلها حكومة مجرمة وارهابية ومغتصبة، ولا تملك شيئا من القيم الاخلاقية والانسانية.

وبشأن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أكد نصر الله في تصريحات تلفزيونية أن "من يحمي ​لبنان​ هو الله ومعادلة القوة"، مشيراً إلى أنه "هذا العدو يفهم القوة وليس أمر آخر".

وحول الفراغ الرئاسي في لبنان، أوضح حسن نصر الله أنه لا أحد يريد الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتابع "نريد رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لأن الفراغ ينعكس على كل اللبنانيين"، لكنه أوضح أن "هذه الأهمية والضرورة لا تعني أن نسد الفراغ بأي كان أو بأي رئيس".

ولفت أمين حزب الله إلى أن الانتخابات الرئاسية مفصل حساس ومصيري ستترك أثرها على مدى السنوات الست وما بعدها، لافتا إلى أن المطلوب الوصول إلى الخيار الأفضل والأنسب.

وتابع "في ظل هذه الحالة، يحق لنا كجزء كبير من الشعب اللبناني أن نقول انننا نريد رئيساً مطمئناً للمقاومة، ورئيس شجاع ولا يخاف ويقدم الوطلحة الوطنية على خوفه ونريد رئيساً لا يباع ولا يشترى".

وقال نصر الله "لا نريد رئيسا يغطي المقاومة أو يحميها لأنها لا تحتاج إلى ذلك.. إنما رئيسا لا يطعنها في الظهر".

وشدد على أنه "لا خيار أمام اللبنانيين إلا الحوار فيما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة".