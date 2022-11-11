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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يزور دار الرعاية للبنين ويتابع إعداد280 وجبة مطهية للأسر الأكثر احتياجا

محافظ أسوان يزور
محافظ أسوان يزور دور عاية البنين

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان دار الرعاية الاجتماعية للبنين ، رافقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، وأحمد عبادى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، علاوة على عامر سعد مدير الدار، حيث التقى المحافظ بأبناء الدار ، وبمشاعر الأبوة شاركهم فى ممارسة لعبة كرة القدم ، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم .

يأتى ذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، ومؤسسة "حياة كريمة" للتنمية الشاملة .

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مشروع الإطعام

مشروع الإطعام

كما تابع اللواء أشرف عطية مشروع الإطعام الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير من خلال تقديم الوجبات المطهية الساخنة للأسر المتعففة فى المناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع مطبخ جمعية دار الرعاية الاجتماعية حيث يتم يومياً تجهيز 280 وجبة مطهية تشمل اللحوم والخضار والأرز والخبز والفاكهة ، مع حفظها فى علب معالجة للحفاظ على جودتها وصحة المواطنين .

ومن جانبه أوضح أحمد موسى أنه بالتعاون مع محافظة أسوان تم البدء فى تنفيذ عمارة الإغاثة لمتضررى السيول بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى سيتم إنشاؤها بارتفاع 6 طوابق لتضم 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

وأكد موسى أن هذه الوحدات تأتى ضمن جهود مؤسسة مصر الخير برعاية الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة لتوفير المسكن الآمن والمناسب للحالات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية.

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أنشطة متنوعة

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أوامره بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2 ، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد .

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن محافظات المرحلة الأولى.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية ، والتأكد من مناسبتها واستيفائها لهذه الاشتراطات .

وكلف اللواء أشرف عطية خلال زيارته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بساحة التخريد الأسبوع المنقضى باختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركزا لاستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء ، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش.

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