موسم مبشر .. سياحة أسوان : زيادة نسب الإشغال إلى 90%

قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إن نسب الإشغال السياحى فى أسوان ارتفعت إلى أكثر من 90 % بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحى الحالي.

وأكد خيرى محمد على أن هذه النسبة تشير إلى موسم سياحى مبشر من واقع نسب الإشغالات والمعدلات السياحية التى وصلت حتى الأن، والتى كانت أغلبها من السياحة الخارجية من مختلف دول العالم ، والتى من أهمها السياحية الأوربية واللاتينية.

انتعاشة للحركة السياحية

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان بأنه من المتوقع أن تستمر حالة الرواج السياحى بهذه النسب لتحقق معدلات قياسية لم تحدث من قبل، فى ظل تفضيل الكثير من رحلات السياحة الخارجية زيارة مصر فى هذا التوقيت بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحى الحالي حيث أن الإعداد القياسية للسائحين الأجانب التى وصلت إلى مصر تشير إلى رسالة قوية أن مصر ستظل واحة للأمن والأمان.

وأضاف بأن القادمين من الافواج السياحية ، يفضلون الرحلات النيلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية من بينها معابد فيه وكلابشة والمسلة الناقصة، والقرى النوبية غرب النيل والتى تعد من أروع وأجمل الرحلات خلال فترة زيارتهم لاسوان. كما يحرصون على القيام برحلات المراكب النيلية واللنشات النهرية خلال جولتهم النيلية والتى يرتادوا خلالها الحديقة النباتية وجزر اسوان النيلية الشهيرة الى جانب القرى النوبية غرب النيل من بينها قرى غرب سهيل.

ويواصل الموسم السياحى حركة الانتعاشة التى شهدها مبكراً منذ نهاية شهر سبتمبر الماضى على أرض بلاد الذهب، محافظة أسوان عروس المشاتى، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

المعالم الأثرية

وفى هذا الصدد فقد استقبل معبد رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان أعداد كبيرة من السائحين الأجانب لزيارة المعالم الأثرية ، والاطلاع على تاريخ الحضارة المصرية العريقة الموثقة على جدران معابد أبو سمبل.

استقبلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان اليوم الجمعة أعداد قياسية من السائحين الأجانب القادمين من خارج مصر، والذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وحرص السائحون الذين وصلوا إلى مدينة أبوسمبل على مدار اليوم ومساء أمس، عبر رحلات الاتوبيسات البرية القادمة من مدينة أسوان، ونحو 11 رحلة طيران منتظم وشارتر، إلى جانب رحلات المراكب والفنادق السياحية العائمة، على زيارة معابد أبوسمبل رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.