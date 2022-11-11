التضامن في أسبوع.. صرف تعويضات لأسر ضحايا حوادث الطرق وانهيارات المنازل.. فيديو

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٤ نوفمبر إلى ١١ نوفمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:



الجمعة 4 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع صرف التعويضات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين في حوادث الطرق التي وقعت في أسوان وسوهاج والزقازيق، وتعبئة الموارد من الجمعيات الاهلية لإغاثة المنكوبين.

- صندوق "عطاء" الخيري وبنك ناصر الاجتماعي يتبرع بإجمالي 10 سيارات مجهزة لذوي الاعاقة للمشاركة فى نقل المشاركين من ذوي الإعاقة في قمة المناخCOP-27 لتيسير تنقلاتهم ودمجهم في كافة الأنشطة والأحداث.

السبت 5 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع العمل بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، علماً بأن المركز يستهدف توفير العلاج المجاني لإجمالي 3 الاف مريض سنويا من قنا ومن المحافظات المجاورة.

- بنك ناصر الاجتماعى ينتهي من تمويل 23 ألف مستفيدة من المشروعات متناهية الصغر بإجمالي 404 ملايين جنيه من خلال مبادرة “مستورة” والتى ينفذها البنك بهدف دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً.

- وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات تكثف جهودها في تجميع مصروفات غير القادرين لسدادها عنهم، وسوهاج تنظم ندوات لدمج ذوي الإعاق" "بالارادة نحول الاعاقة لطاقة" والأقصر تعقد تدريبا على "التخلص من الوعي الزائف والأفكار السلبية".

الأحد ٦ نوفمبر

- رئيس الوزراء يتفقد جناح التضامن الاجتماعي أثناء افتتاحه المنطقة الخضراء بمؤتمر تغير المناخ، والذي يضم أنشطة المجتمع المدني، والمنتجات الصديقة للبيئة، والقروض الخضراء لبنك ناصر الاجتماعي، وأنشطة برنامج الوعي البيئي، والهلال الأحمر المصري.

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم للأسر التي تعرضت منازلهم للانهيار بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والإسماعيلية.

- وزيرة التضامن تستعرض جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 10 أشهر من عام 2022، وتعلن عن تقديم العلاج المجاني لإجمالي 136 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" في سرية تامة.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمشاركة 308 متدربين بمحافظات الدقهلية والمنوفية وبورسعيد واسيوط.

الاثنين ٧ نوفمبر

- القباج تتابع أنشطة الهلال الأحمر المصرى خلال مؤتمر قمة المناح “27-COP” بشرم الشيخ، والتي تشمل أدوات التعقيم وسيارات إسعافات أولية وسيارات نقل مجهزة لذوي الإعاقة وسيارات دفع رباعي للطوارئ، وتوزيع دراجات على الفنادق لاستخدامها مجاناً للمشاركين.

- برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" و"2 كفاية" تحت مظلة تنمية الأسرة المصرية ينظمان لقاء مجتمعيا بجامعة الاسكندرية تحت عنوان "القضية السكانية,,, رؤية مجتمعية".

- و"2 كفاية" بالشراكة مع مؤسسة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى يعقدا لقاء لمناقشة القضية السكانية وتأثيرها على معدلات التنمية في مصر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد خدمات الاتاحة بقمة المناخ COP-27، بما يشمل جميع أنواع الإعاقة الحركية، والسمعية، والبصرية، وتثني على الجهود المبذولة من زملاء التضامن في تكثيف جهود الإتاحة في محافظات مستهدفة كمرحلة أولى.

الثلاثاء ٨ نوفمبر

- المجتمع المدنى المصري يتبنى العمل المناخي ومشاركة غير مسبوقة فى قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ.

- تخريج 117 متعافى جديدا من تعاطى المخدرات بفرع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى العباسيه للصحة النفسية وعلاج الادمان ومدير صندوق مكافحة الإدمان والامين العام للصحة النفسية يسلمان المتعافين شهادات التكريم.

- وقفة للمجتمع المدني أمام المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27 للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ الكوكب ووقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم لمناقشة دور الأخصائى الاجتماعى والنفسي فى مواجهة المشكلات النفسية ومشكلات الإدمان.

- القباج توجه تهنئة لمركز التأهيل الشامل لذوى الإعاقة بالقصير بالبحر الأحمر في حصوله على الميداليه الفضيه والبرونزيه في العاب القوي مائه متر حرة في مسابقة اتحاد القوي علي مستوي الجمهورية.

الأربعاء ٩ نوفمبر

- المجتمع المدنى يشارك فى "يوم التمويل" ويطرح الحلول ضمن فعاليات الأيام الموضوعية بقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ.

- وفد من دولة السودان يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للاستفادة من تجربة مصر في مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات و الصندوق يشارك في إعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات لدولة السودان.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوات تثقيفية حول "التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها وطرق مواجهتها" للرائدات ومكلفات الخدمة العامة، ويبدأ من مديرية المنوفية.

- القباج تناقش "مدي تأثير تغير المناخ علي جودة حياة الأطفال" بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في جلسة بجناح الأمم المتحدة في مؤتمر قمة المناخ COP-27 بشرم الشيخ.

- مها الهلالى مستشار وزير التضامن الاجتماعى للاعاقة تعقد اجتماعا مع رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشة سبل التعاون لخدمة ذوى الاعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تناقش مع مُمثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الزرقاء في قمة مؤتمر "تغير المناخ" COP-27 بشرم الشيخ الإنجازات والتحديات في مجال الاستدامة البيئية وتصرح بأن المجتمع المدنى المصري يساهم بقوة في المشروعات الصديقة للبيئة وفي مبادرات الاستدامة البيئية.

الخميس ١٠ نوفمبر

- التضامن الاجتماعي تعرض تجربة برنامج فرصة في ربط التمكين الاقتصادي للفقراء مع تحسين أنظمة الغذاء ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ في مؤتمر COP-27 بشرم الشيخ ومدير برنامج "فرصة" الدكتور عاطف الشبراوى يصرح أن الفقراء هم الاكر تضررا من تغير المناخ.

- القباج تشارك في إطلاق الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ، بحضور الاتحاد الافريقي ووزيرة البيئة النرويجية وتدعو لدعم 500 مليون شخص على الخطوط الأمامية وتعبئة مليار فرنك سويسري على مدار خمس سنوات.

- برنامج "تكافل وكرامة" يتوسع في خدمات الشمول المالي ويستكمل توزيع البطاقات الذكية "ميزة" على الأسر المستفيدة والتي تمت اضافتها في تكثيف لإجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، ويحدث قاعدة بيانات الأسر المتقدمة والتي وصلت إلى 10 ملايين أسرة.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل فرقة الأمن الجنائي رقم (49) بالتحريات العسكرية في إطار التعاون بين المركز وإدارة الشرطة العسكرية للاطلاع على مجالات العمل المختلفة بالمركز.

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