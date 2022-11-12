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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخطط إحراج مصر فشل.. تامر عبد المنعم: اليوم انتخابات بلا صناديق للرئيس السيسي..فيديو

الفنان تامر عبد المنعم
الفنان تامر عبد المنعم

أكد الفنان تامر عبد المنعم، على أنه يحيى المواطن المصري الواعي، الذي يعرف يعني ايه وطن، ولم يستجيب لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية.

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وقال تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن جماعة الإخوان تصوروا أنه مع مؤتمر المناخ، سيضعون مصر بموقف صعب، أمام العالم.

 

وتابع الفنان تامر عبد المنعم، أن أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، لو حبوا يطلعوا تاني عليهم يلبسوا طرح، و2011 مش هترجع تاني ولا هتتكرر.

 

انتخابات بلا صناديق

وأشار تامر عبد المنعم إلى أن “اليوم انتخابات بلا صناديق للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومهما كنا بنشكو وبنعاني من غلاء أسعار، فهو وضع على جميع الدول، ولكن لن ندمر بلدنا، ومصر هتفضل دايما فوق”.

تامر عبد المنعم جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان أحمد موسى مصر

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