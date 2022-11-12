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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك في يناير.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة سيف الجزيري للرحيل من الزمالك في يناير.

وكتب  فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك: سيف الجزيري يبحث عن عرض أوروبي ويملك عرضيين سعوديين ويخطط للرحيل من الزمالك في يناير .

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إعلامي: المونديال يحسم مصير سيف الجزيري مع الزمالك

أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أن نادي الزمالك والمقاولون العرب يحصلان على مقابل مالي نظير مشاركة سيف الدين الجزيري رفقة منتخب تونس في كأس العالم بقطر 2022.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحد الأدنى الذى يحصل عليه نادي الزمالك المصري لانضمام سيف الدين الجزيرى لمنتخب تونس أثناء كأس العالم بقطر 2022 هو مبلغ 168 ألف دولار ويحصل المقاولون العرب على مبلغ 12 ألف دولار .

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