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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: المونديال يحسم مصير سيف الجزيري مع الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك ينتظر ظهور سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وتألقه مع نسور قرطاج.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يفكر مسؤولو الزمالك في الموافقة على رحيل سيف الجزيري؛ في حالة تألقه بكأس العالم والحصول على عرض مناسب من أحد الدوريات العربية".

وتابع:"يبحث مسؤولو الزمالك في الفترة الحالية عن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة".

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وانضم سيف الدين الجزيري للزمالك قادما من المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، إذ ينتهي عقده مع الفريق بنهاية موسم 2024.

محمد فاروق منتخب تونس كأس العالم الزمالك المقاولون العرب

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