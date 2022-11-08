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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب تأجيل عودة محمود الخطيب إلى القاهرة.. تفاصيل

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد الإعلامي محمد فاروق أنه تقرر تأجيل عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى القاهرة والتي كان مقررا لها اليوم، 8 نوفمبر؛ لاستكمال الملفات المهمة التي تنتظر توقيعه، فضلاً عن استكمال ملف عقد الرعاة الخاصة بالقلعة الحمراء.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي قرر تأجيل عودته إلى القاهرة إلى يوم 14 نوفمبر الجاري؛ بناء على نصحية الأطباء المعالجين، الذين طالبوه بعمل فحوصات طبية جديدة خلال الفترة القادمة للاطمئنان على صحته".

وتابع:" الأهلي ينتظر عودة الخطيب من الخارج؛ لحسم عدة ملفات مهمة في الفترة القادمة، منها: الرعاية، وأمور أخرى تخص النادي".

محمد فاروق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى

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