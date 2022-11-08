عامل لنا بالُّو في دماغنا.. شوبير يهاجم صاحب واقعة محل الكشري

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، استياءه الشديد، لما حدث خلال الأيام الماضية من محمد عامل النظافة، الذي تم طرده من محل الكشري، وأصبح حديث الإعلام والسوشيال ميديا والشارع المصري مؤخرا.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعب أون تايم» الذي يُقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: "بتاع الكشري عامل لنا بالُّو في دماغنا، ده دخل في الغنا وبعدين دخل في التمثيل وبعدين دخل في الزمالك، وأنا خايف بكرة أجي الحلقة ألاقيه بيقدم مكاني أو يروح يلعب مع المنتخب".

وأضاف: "هي حدوتة اتعملت وناس شربتها وناس اتضحك عليها، وللأسف الشديد، الراجل بقى نجم النجوم.. أدعي عليك يا أحمد يا عوضي ولا إيه؟.. أحمد العوضي حبيبي.. بس ياريت ناخد بالنا من الحاجات دي.. الناس اللي بتعمل اشتغالات؛ إحنا أذكى من كده".

واختتم أحمد شوبير، تصريحاته قائلًا: “إلهي يا رب كانوا أكِّلوه 50 طبق كشري، التريند هوس الناس”.