بيراميدز يطلب شراء نجم الزمالك نهائيًا.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز طلبت من التعاون السعودي شراء عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق نهائيًا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، بيراميدز يطلب شراء عقد مصطفى فتحي من التعاون السعودي نهائيًا.

في سياق آخر، أوضح شبانه أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى استعداده لاستضافة كأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر القطري هنا في القاهرة.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض منافسات مباراة الإياب في دور الـ32 المكرر من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام نظيره فريق نيجليك بطل النيجر، حيث أن هذه المباراة ستكون في غاية الصعوبة لفريق بيراميدز لكونه لا يمتلك أي بديل عن الفوز.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز بنظيره نيجليك بطل النيجر، غدا الأربعاء، الموافق التاسع من نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.