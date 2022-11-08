«اللي يخاف من العفريت».. شبانة يُعلق على صدام ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

علق الإعلامي محمد شبانة، على قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح فى صدام ناري مع ريال مدريد الإسباني.

وقال محمد شبانة، في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،: “اللي يخاف من العفريت يطلع له”، ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يشبه الديناصورات، ليفربول خسر في آخر 3 مباريات ضد ريال مدريد.

وأكمل شبانة: صلاح عقدة كل أندية العالم، إلا أن ريال مدريد هو عقدة محمد صلاح، التاريخ يقول إن الفريقين عندما يتواجهان قبل دور الـ8؛ قد يخسر ليفربول، مباراة ستكون صعبة جدًا، وعنيفة بالنسبة لـ ليفربول ومحمد صلاح.

وأشار إلى أنه وتزامنًا مع القرعة؛ انتشرت أخبار أن مُلَّاك ليفربول يرغبون في بيعه، ففي 2004 الأمريكان اشتروا النادي بـ300 جنيه إسترليني، والآن النادي تصل قيمته التسويقية إلى 5 أو 6 مليارات جنيه إسترليني، ويفكرون في بيع جزء من النادي.