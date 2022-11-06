رئيس إنبي يكشف سبب الموافقة على ضم الزمالك لـ مصطفى شلبي

قال أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، إن هناك دعم خلال الفترة الحالية مع المدير الفني للفريق أحمد كشري وهناك استقرار داخل صفوف الفريق ونعمل وفقًا لخطة.

وأضاف أيمن الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “ملعب البلدوزر"، المذاع عبر فضائية “الشمس": “لدينا ثقة كبيرة في أحمد كشري، وهو مدرب مميز، ولديه من مجلس الإدارة الدعم الكامل".

وأشار: “أنا مش صاحب قرار بيع مصطفى شلبي للزمالك عن الأهلي، عملية انتقال أي لاعب بها طرفين، أمر مالي، بجانب رغبة النادي في شراء أي لاعب، الرغبة كانت لدي الأهلي في ضم مصطفى شلبي، ولكن تم القول من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أنه تم صرف النظر عن ضم مصطفى شلبي".

وتابع: “تم قطع الاتصالات مع النادي الأهلي بعدما تم صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى شلبي، واللاعب ذهب للفريق الذي لديه رغبة كبيرة في ضمه، بجانب النادي الذي لبى رغبة النادي ودفع القيمة المالية المحددة من إدارة إنبي، وكان هناك أيضًا رغبة من جانب إنبي".