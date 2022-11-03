محمد صلاح.. سر الشرط الجزائي في ودية مصر وبلجيكا .. فيديو

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مباريات دور الـ 8 في كأس مصر القديم ستقام يومي 26 و27 نوفمبر، مشيراً أن هناك تعديلات على مباريات الدوري في الفترة المقبلة.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كأس الرابطة هذا الموسم سيكون خروج من دور واحد وسيكون بخروج المهزوم نظراً لضيق الوقت، مؤكداً انطلاقة في شهر يونيو المقبل.

وتابع، عامر حسين، إن مراقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك أشاد بالثنائي سيد عبد الحفيظ ومحمود عبد الرازق شيكابالا بالروح الرياضية بعد موقف مؤمن زكريا.

وواصل، "ليس هناك عقوبات موقعة بسبب مباراة السوبر، والحكم لم يسجل أي شيء في تقريره الخاص، والمراقب كتب ان هناك مناوشات بسيطة، وأن اللجنة تعتمد على شريط المباراة وليس الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصورة عبر الجماهير.

وعن ودية الأردن، قال عامر حسين، «أن فيتوريا مكنش حابب أن ينتقل من دولة لدولة، وأن اللاعبين المحترفين سيتواجدون يوم 14 نوفمبر الجاري، نافياً عدم وجود ودية أمام منتخب الكويت».

وعن وجود شرط جزائي في ودية مباراة مصر وبلجيكا عن مشاركة محمد صلاح، قال عامر حسين « الكلام ده كان في ودية الأردن، كان هناك شرط بتواجد صلاح لدقائق محدودة».