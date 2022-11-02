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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

كريم فؤاد
كريم فؤاد

كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي، مدى صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والداخلية، بشأن هدف كريم فؤاد الخامس للمارد الأحمر الملغي في اللقاء والثالث لرجل اللقاء.

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تفاصيل رسالة كولر لـ كريم فؤاد عقب تألقه أمام الداخلية بالدوري

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ليلة كريم فؤاد.. أهداف مباراة الأهلي والداخلية فى الدوري الممتاز.. شاهد

وكان كريم فؤاد سجل الهدف الخامس للأهلي والثالث له في المباراة، ولكن تم إلغاءه من قبل حكم اللقاء بداعي التسلل.

وقال الشناوي خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "الهدف الملغي، كتف لاعب الأهلي متقدم وبالتالي القرار صحيح بعدم احتساب الهدف".

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سبب اجتماع الأهلي الطارئ مع كولر عقب مباراة الداخلية

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خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

وأتم: "بالنسبة لهدف حمدي فتحي الثاني للأهلي، هو صحيح ولا يوجد فيه تسلل".

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً علي الداخلية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.

أحمد الشناوي مباراة الأهلي والداخلية كريم فؤاد الأهلى حمدي فتحي

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