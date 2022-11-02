هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي، مدى صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والداخلية، بشأن هدف كريم فؤاد الخامس للمارد الأحمر الملغي في اللقاء والثالث لرجل اللقاء.

وكان كريم فؤاد سجل الهدف الخامس للأهلي والثالث له في المباراة، ولكن تم إلغاءه من قبل حكم اللقاء بداعي التسلل.

وقال الشناوي خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "الهدف الملغي، كتف لاعب الأهلي متقدم وبالتالي القرار صحيح بعدم احتساب الهدف".

وأتم: "بالنسبة لهدف حمدي فتحي الثاني للأهلي، هو صحيح ولا يوجد فيه تسلل".

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً علي الداخلية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء.