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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

عدلي القيعي والخطيب
عدلي القيعي والخطيب

كشف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن  مجلس إدارة القلعة الحمراء يجهز مفاجأة كبيرة للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة.

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وقال عدلي القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن النادي خلال ساعات سوف يعلن عن المفاجأة التي يحلم بها ملايين الأهلاوية.

وأضاف عدلي القيعي: “كولر تراه مبتسم والباعث للطاقة الإيجابية وأطلقت عليه القاتل الصامت، لا يتحدث ولكن يأخذ القرارات الحاسمة في منتهى الصمت والهدوء، كولر رجل هادئ لكنه صارم مع جميع اللاعبين”.

وأوضح عدلي القيعي: “خلال الاستعدادات لمواجهة الزمالك كان صارمًا وكان ممنوع الاقتراب أو تصوير اللاعبين والجميع التزم بذلك، كان المدير مبتسمًا، ولم يأت إلينا في بعثة الأهلي إلا بعد ما فاز على الزمالك”.

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وأكد على أن كولر رجل جاد جدًا والجدية تظهر على وجهه، لم نر ابتسامته التقليدية سوى بعد الفوز بالسوبر المحلي .

وأتم عدلي : “فوز الأهلي باللقب نشر السعادة والاحتفالات بسبب مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية والإمارتية بعد ان امتنعت البعثة عن الاحتفال قبل المباراة لتسود حاجة من التركيز الشديد على اللاعبين”. 

عدلي القيعي النادي الأهلي قناة الأهلي كولر الأهلى

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