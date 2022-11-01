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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

مروان عطية ومحمد
مروان عطية ومحمد مصيلحي

تحدث مروان عطية، نجم نادي الاتحاد السكندري، بشأن إمكانية انضمامه إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، يناير 2023.

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مروان عطية، البالغ من العمر 24 عامًا، كان قاب قوسين أو أدنى من إتمام انتقاله إلى الزمالك، قبل أن يتدخل محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، حيث نجح في إقناعه بالبقاء مع الفريق السكندري.

وقال مروان عطية، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن احتمالية ارتداء قميص الزمالك في يناير 2023: "لا أعرف ما سيحدث.. تركيزي حاليًا مع الاتحاد، أنا أرتدي قميص فريق كبير".

وأكد عطية أنه يركز حاليًا على المحافظة على المستويات الجيدة التي يظهر بها مع الاتحاد، من أجل الانضمام مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات المقبلة، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وعن فيتوريا، أضاف نجم الاتحاد: "فيتوريا مدرب كبير.. لديه نظرة مختلفة، وأتمنى أن أنضم مجددًا إلى منتخب مصر في المعسكرات القادمة".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مؤقتًا، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حقق خلالها الفوز أمام أسوان، الداخلية وطلائع الجيش، على الترتيب.

مروان عطية نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري الاتحاد الزمالك

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