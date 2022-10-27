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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يثير الذعر لجماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة ليستر في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

أثار  إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، الذعر  لدى جماهير النادي الإنجليزي بعد ما شوهد أثناء توجهه إلى أحد المستشفيات.

وكان هالاند قد شارك في مباراة أمس الأول بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" حيث تعادلا سلبيًا.

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وقرر المدرب بيب جوارديولا استبدال هالاند بين شوطي المباراة، وبرر ذلك بأن النرويجي كان يعاني من الحمى، كما تعرض لركلة في قدمه.

والتقطت صورة لهالاند وهو يزور أحد المستشفيات يوم الأربعاء لفحص إصابة في قدمه حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وأوضحت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا دخل وهو يعرج، إلى مركز نافيلد الطبي مرتديًا "سلايدرز"، ولكنه غادر بابتسامة عريضة.

ولم يؤكد بيب جوارديولا موقف هالاند من المشاركة ضد ليستر سيتي، يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، حيث قال: "لا أعرف الآن".

وتابع: "لقد كانوا قلقين بعض الشيء في الشوط الأول لكنني رأيته يسير بشكل جيد في النهاية".

النجم لديه 17 هدفًا استثنائيًا في 11 مباراة بالدوري، بينما يمكنه أيضًا التباهي بخمسة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

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إيرلينج هالاند مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري ابطال أوروبا بيب جوارديو

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