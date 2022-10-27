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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثغرة كبيرة.. ميدو يحذر الزمالك من مشاركة هذا اللاعب بالسوبر أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك

حذر أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من الدفع بشكل أساسي بأحد اللاعبين في تشكيلة الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في بطولة السوبر المصري.


وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا”، المذاع على قناة “المحور”،: “اللاعب المغربي زكريا الوردي، لو شارك في التشكيلة الأساسية سيكون ثغرة كبيرة في الفريق الأبيض”.

وأشار إلى أن مستوى الوردي كان ضعيفًا في بداية ظهوره مع الزمالك واستمراره بهذا الأداء مع الفريق الأبيض في لقاء السوبر سيكون نقطة ضعف واضحة.

وأكد أن الوردي قد يتطور مستقبلًا ولكن الوضع الحالي بالنسبة للفريق الأبيض ولأداء اللاعب لا يسمح بمشاركته أساسيًا في تشكيلة الفريق الأبيض.

أحمد حسام “ميدو” الزمالك جوسفالدو فيريرا كأس السوبر المصري الأهلى زكريا الوردي

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