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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يهدد تونس بالحرمان من المشاركة فى كأس العالم قطر 2022.. تفاصيل

منتخب تونس
منتخب تونس

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد التونسي للعبة بمده بإيضاحات بشأن احتمال وجود تدخل من السلطات في إدارة شؤونه، وذلك وفق مراسلة نشرت أمس الأربعاء بوسائل الإعلام المحلية.

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وأوضحت مراسلة فيفا التي حملت توقيع رئيس قسم "الاتحادات الأعضاء" كيني جون ماري، أنه بلغ إلى علمه بوجود رغبة فيما يبدو لدى السلطات التدخل في شؤون اتحاد الكرة والتخطيط لحل المكتب التنفيذي.

وأوضحت المراسلة الموجهة لرئيس الاتحاد وديع الجريء: "نود تذكيركم أن الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم ملزمة بإدارة شؤونها بشكل مستقل ومن دون تأثير".

وأضافت أن انتهاك هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى عقوبات حسب لوائح الفيفا بما في ذلك شطب عضوية الاتحاد المعني مما يعني عدم المشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

وطالب فيفا في المراسلة بمده بإيضاحات وأكثر معطيات من الاتحاد التونسي في مدة لا تتجاوز يوم الجمعة 28أكتوبر الجاري.

وتسود حالة توتر بين وزارة الرياضة في تونس واتحاد الكرة منذ عدة أشهر أطلق خلالها الوزير كمال دقيش تصريحات قوية وتهديدات تجاه الاتحاد بدعوى إخلاله بتطبيق القانون وتهديده للسلم الأهلي بسبب احتجاجات الجماهير المتكررة في الشوارع.

وأثارت تقارير في وسائل إعلام محلية ودولية تكهنات بإمكانية تدخل السلطة لحل مكتب الاتحاد ما قد يهدد فعليا بسحب "فيفا" مشاركة تونس من نهائيات كأس العالم في قطر، 2022.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد التونسي كيني جون ماري كأس العالم قطر 2022 وزارة الرياضة في تونس

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