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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يرتكب مخالفة.. محمد شبانة: الحديث عن إيقاف شيكابالا سيناريو بايخ.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن العقوبة المحتملة على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أحداث مباراة السوبر أمام الأهلي.

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وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك عقب الفوز بنتيجة 2-0 ، فى المباراة التى أقيمت بينهما بالإمارات.  

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "شيكابالا لن يتم ايقافه في بطولة الدوري حال تم توقيع عقوبة بالإيقاف على اللاعب، لأن عقوبات السوبر تنطبق على السوبر فقط، وهذا جديد على مسابقات اتحاد الكرة والسبب فيه ان البطولات حاليا موزعة تنظيميا على الاتحاد والرابطة".

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وواصل شبانة:"الحديث عن إيقاف شيكابالا سيناريو بايخ، اللاعب لن يتم إيقافه لأن الحكم لم يدن اللاعب في تقريره".


وأكمل:"جماهير الأهلي تريد إيقاف شيكابالا بأي شكل، لكن اللاعب لم يرتكب مخالفة تستوجب الإيقاف، وواقعة شيكابالا وحسين الشحات لم تدون في تقرير الحكم ومراقب المباراة".


وأتم تصريحاته:"ياريت نقفل موضوع شيكابالا، المسابقات الآن عقوباتها منفصلة، ولن يتم ايقاف اللاعب في الدوري أو الكأس".

محمد شبانة محمود عبد الرازق شيكابالا الأهلى الزمالك

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