تفاصيل عرض أحد أندية الدوري لهيثم عرابي عقب الرحيل عن أسوان.. فيديو

أعلن هيثم عرابي، المدير الرياضي السابق بنادي أسوان، تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الاخيرة.

وأوضح هيثم عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه قام بتطوير المركز الإعلامي داخل النادي، مع جلب عدد من الصفقات التي لم ترهق خزينة النادي، والاتفاق مع عدد من الرعاة.

وأضاف :" وفرت ملابس للفريق بدون أي مقابل وتم تسويق القميص، لا يوجد أي لاعب جديد يحصل على مليون جنيه، كنت أتمنى استكمال التجربية".

وتابع: "تلقيت اتصالا من محمود فاروق عضو لجنة الكرة وهو شخصية محترمة وأبلغني أن المجلس يريد الاجتماع معي، اجتمعنا لمدة 15 دقيقة وتم إبلاغي بالرحيل".

وأضاف :" فخور بما قدمته، وأرفض العيش في دور المظلوم، وتلقيت عرضا من أحد أندية الدوري الممتاز لتولي منصب مدير رياضي أو مدير كرة".

وأكمل: "علاقتي بمجلس أسوان مبنية على الاحترام، أتمنى لهم كل التوفيق، لكن من الصعب الحكم على لاعبي الفريق بعد 3 جولات".