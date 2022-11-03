إنبي: لا صحة لما يقال عن رحيل كشري عن إنبي.. فيديو

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن فريقه نجح في حصد نقطة غالية أمام فريق كبير مثل نادي الزمالك، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وأضاف محمد إسماعيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن قرعة الدوري كانت صعبة علينا هذا الموسم حيث الفريق يخوض أول أربع مواجهات مع أندية القمة، ولكن مع مرور الوقت الفريق سيكون في مكانته الطبيعة، قائلاً «هنفكر الجماهير تاني من إداء انبي المعتاد».

وعن حقيقة رحيل أحمد كشري عن الفريق قال محمد إسماعيل، «لا صحة لما يقال عن رحيل كشري عن انبي، قائلاً إدارة النادي تمنح الثقة الكاملة للجهاز الفني بقيادة كشري، وكل ما يثار عن رحيله شائعة».

وتوقع محمد إسماعيل، من تألق العديد من لاعبي فريق انبي خلال الفترة المقبلة مع الفريق، وسيكونون من العناصر الأساسية للمنتخب والفريق في المرحلة المقبلة.