بسبب الزمالك.. كواليس اعتذار إمام عاشور لمدرب منتخب مصر.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن معسكر شهر نوفمبر الجاري والتجمع الحالي للمنتخب الوطني، سيمنحنا فرصة للتعرف والحكم على هوية أداء المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اليوم كان التجمع الخاص بمنتخب مصر، وفيتوريا اعتاد أن يلتقط صور استقباله للاعبين المنضمين للمعسكر، عجبني في أول جلسة له مع إمام عاشور، أن إمام عاشور اعتذر عن أزمته مع نادي الزمالك الأخيرة، لروي فيتوريا، لأن الأزمات دائمًا ما تعطي انطباع سيء لدى مدرب المنتخب.



وأكمل شبانة، إمام عاشور بمجرد وصوله للمعسكر اعتذر لروي فيتوريا وأكد أنه أنهى الأزمة مع فيريرا مدرب الزمالك، وفيتوريا تقبل اعتذاره، وأكد له أنه لابد من التركيز في الفترة المقبلة، من اجل الالتزام والاستمرارية في منتخب مصر.



وأتم، كان لدينا أحكام على معسكر سبتمبر لمنتخب مصر البعض رأي ان الفريق يلعب كرة هجومية بحرية أكبر من ولاية كيروش، وآخرين تحدث عن ظهور وجوه جديدة، والبعض انتقد الأداء، ولكن في معسكر نوفمبر يمكننا الوصول إلى حكم واضح على أداء فيتوريا مع المنتخب، خصوصا وان المنتخب الوطني سيواجه، منتخب قوي جدًا، وهو المنتخب البلجيكي.