عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس "جنان" حارس الزمالك بسبب المنتخب .. فيديو

حراس مرمى نادي الزمالك
حراس مرمى نادي الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن عددًا من  شركات التسويق الخليجية عرضت على اتحاد الكرة تنظيم مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

txt

قمر يفجر مفاجأة: مريم مصطفى ودعاء محمد غير مقيدتين بالأهلي أو الزمالك

txt

بسبب الزمالك.. كواليس اعتذار إمام عاشور لمدرب منتخب مصر.. تفاصيل

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، هناك رغبة لبعض شركات التسويق للتعاقد على إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في الخليج، وأعتقد أن الأمر صعب للغاية في هذه الفترة.

وأتم شبانة تصريحاته: محمد صبحي حارس مرمى الزمالك  "اتجنن" بعد استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، ويطالب مسئولي الزمالك بالمشاركة في المباريات.

كواليس مران منتخب مصر الأول استعدادا لودية بلجيكا

وفي سياق متصل خاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مساء اليوم الإثنين، مرانه الأول في المعسكر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو منتخب مصر مرانهم، باستاد القاهرة الدولي في الخامسة مساء أمس بمشاركة اللاعبين الـ24 المنضمين للمعسكر.

وبدأ مران المنتخب، تحت قيادة فيتوريا بتدريبات بدنية ثم جمل تكتيكية و اختتم بتقسيمة تحت إشراف روي فيتوريا.

وقبل أيام، أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك محمد صبحي المنتخب الوطني بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

كولر يدرس تغيير مركز حسين الشحات مع الأهلي .. تفاصيل

عامل لنا بالُّو في دماغنا.. شوبير يهاجم صاحب واقعة محل الكشري

سعر عيار 18 اليوم 8- 11- 2022

نادر شوقي: نجم الأهلي كان يجب أن يستمر مع كولر.. ورحيله فاجأني

حمدي صالح: جوتيريش شَكَرَ السيسي على التنظيم الرائع لقمة المناخ COP 27

يفتتح مشواره.. منتخب مصر للناشئين يواجه ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ