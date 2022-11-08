كواليس "جنان" حارس الزمالك بسبب المنتخب .. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن عددًا من شركات التسويق الخليجية عرضت على اتحاد الكرة تنظيم مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، هناك رغبة لبعض شركات التسويق للتعاقد على إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في الخليج، وأعتقد أن الأمر صعب للغاية في هذه الفترة.

وأتم شبانة تصريحاته: محمد صبحي حارس مرمى الزمالك "اتجنن" بعد استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، ويطالب مسئولي الزمالك بالمشاركة في المباريات.

كواليس مران منتخب مصر الأول استعدادا لودية بلجيكا

وفي سياق متصل خاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مساء اليوم الإثنين، مرانه الأول في المعسكر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو منتخب مصر مرانهم، باستاد القاهرة الدولي في الخامسة مساء أمس بمشاركة اللاعبين الـ24 المنضمين للمعسكر.

وبدأ مران المنتخب، تحت قيادة فيتوريا بتدريبات بدنية ثم جمل تكتيكية و اختتم بتقسيمة تحت إشراف روي فيتوريا.

وقبل أيام، أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 24 اسمًا ستخوض الفترة الأولى من معسكر منتخب مصر من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.