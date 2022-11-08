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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمر يفجر مفاجأة: مريم مصطفى ودعاء محمد غير مقيدتين بالأهلي أو الزمالك

مريم مصطفى ودعاء
مريم مصطفى ودعاء محمد

فجر ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن لاعبتي  الأهلي والزمالك مريم مصطفى دعاء محمد.

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وتابع رئيس اتحاد الطائرة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،لا يوجد أي تصاعد في أزمة مريم مصطفى، مريم مصطفى ودعاء محمد متواجدين في قائمتي الأهلي والزمالك منذ فترة، مريم مصطفى ودعاء محمد ليستا مسجلتين في الأهلي أو الزمالك واللاعبتان لا تمتلكان كارنيهات.

وأضاف ياسر قمر، اللاعبتان طعنتا في التزوير من جانب الأهلي أو الزمالك، والآن الحكم، إذا أثبت صحة موقف الأهلي سيكون على مريم مصطفى يأما العودة للنادي أو دفع الشرط الجزائي، اتحاد الطائرة أصدر حكم بإيقاف مريم مصطفى لمدة 4 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

وأتم، دعاء طعنت بأن عقدها عام واحد وليس 3 سنوات، ولم تشارك طوال العام مع النادي اعتراضًا على حصولها أموال، وتقدم النادي بعقد جديد لمدة 3 سنوات، وهي طعنت بالتزوير وأكدت أنها وقعت على عقد لمدة سنة وليس 3 سنوات، واللاعبة لم تقدم نسخة من العقد لمدة عام.

ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة مريم مصطفى دعاء محمد الأهلى الزمالك

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