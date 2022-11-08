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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراجة.. آخر تطورات أزمة غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يجهز خلال الأيام القادمة المستحقات المالية المتأخرة لمحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر والتي تصل إلى 17 مليون جنيه؛ من أجل سداد غرامة نادي الزمالك ورفع الإيقاف عنه بشكل رسمي.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ينتظر مسؤولو النادي الأهلي الحصول على مقدم عقد الرعاية الذي يصل إلى 200 مليون جنيه من أجل منح كهربا قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لاستكمال المبلغ، ودفع غرامة نادي الزمالك التي تصل إلى 2 مليون و650 ألف دولار.

وتابع: "الأهلي لن يتخلي عن كهربا في أزمته وسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك لرفع الإيقاف عنه رسميا، والمشاركة من جديد في المباريات".

مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

وفي سياق متصل كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، لاعب الأهلي، حقيقة دفع اللاعب لغرامة الزمالك أو التقدم بطعن بالتزوير على عقده مع الأبيض.

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن موقف كهربا لم يشهد أي تحركات على مستوى دفع الغرامة المقررة عليه لصالح الزمالك، أو الطعن على عقده مع الأبيض بالتزوير.

وأشار إلى أن كهربا لم يتحرك من خلاله- بصفته محاميه- فيما يتعلق بمسألة الطعن بالتزوير في عقده مع الزمالك، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

وكشفت  تقارير صحفية في وقت سابق حصول كهربا على 25 مليون جنيه من الأهلي لدفع الغرامة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن اللاعب تحرك لرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على عقده مع الزمالك، وهو ما نفاه محاميه.

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