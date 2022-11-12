الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تضرر منشأة أبحاث أوكرانية دون وجود انبعاث إشعاعي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة، لكن لا توجد مؤشرات على انبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي- في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الجمعة/- إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو إن روسيا قصفت المنشأة.



وأضاف جروسي أنه على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا.