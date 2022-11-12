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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الانفلونزا.. وكيفية حماية الأطفال منها

أعراض الأنفلونزا..
أعراض الأنفلونزا.. وكيفية حماية الأطفال منها

الانفلونزا هي عدوى في الجهاز التنفسي (الأنف والحنجرة والرئتين)، إنه ناجم عن فيروس ينتشر بسهولة من شخص لآخر، عادة ما تسبب فيروسات الأنفلونزا معظم الأمراض خلال الأشهر الباردة من العام، يمتد موسم الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو.

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ما هي علامات واعراض الأنفلونزا؟


عندما يصاب الأشخاص بالأنفلونزا ، فإنهم عادة ما يشعرون بأسوأ مما يشعرون به عند الإصابة بنزلات البرد، يبدأ معظم الأشخاص في الشعور بالمرض بعد يومين من ملامستهم لفيروس الأنفلونزا، قد يكون لديهم:
حمى تأتي فجأة
قشعريرة
صداع الراس
آلام العضلات
دوخة
فقدان الشهية
تعب
سعال
إلتهاب الحلق
سيلان الأنف
الغثيان أو القيء
ضعف
ألم الأذن
إسهال
قد يبدو الأطفال المصابون بالأنفلونزا فجأة صعبين أو "لا يبدون على ما يرام".

ما الذي يسبب الانفلونزا؟
حصلت الأنفلونزا على اسمها من الفيروس المسبب لها - فيروس الأنفلونزا، وينتشر عندما يسعل الأشخاص أو يعطسون قطرات مصابة بالفيروس ويستنشقها أشخاص آخرون، ويمكن للقطرات أيضًا أن تهبط على أشياء مثل مقابض الأبواب أو عربات التسوق ، وتصيب الأشخاص الذين يلمسونها.

علاج الأنفلونزا


يتحسن معظم الأطفال المصابين بالأنفلونزا في المنزل،  تأكد من أن طفلك:
يشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.
يحصل على قسط وافر من النوم ويأخذه بسهولة.
يأخذ عقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتخفيف الحمى والأوجاع، لا تعط الأطفال أو المراهقين الأسبرين بسبب ارتباطه بمتلازمة راي.
يرتدي طبقات يسهل إزالتها، قد يشعر الأطفال بالبرد في دقيقة واحدة وسخونة في اليوم التالي.
يجب على الأطفال المصابين بالأنفلونزا البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة ورعاية الأطفال حتى يشعروا بالتحسن، يجب أن يعودوا فقط عندما لا يكونون مصابين بالحمى لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام دواء خافض للحمى، يحتاج بعض الأطفال إلى البقاء في المنزل لفترة أطول، اسأل الطبيب ما هو الأفضل لطفلك.
قد يصف الأطباء الأدوية المضادة للفيروسات لطفل مريض جدًا أو الأطفال معرضون لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة، يمكن للدواء تقصير مدة الإصابة بالأنفلونزا من يوم إلى يومين، يعمل بشكل أفضل إذا بدأ الأطفال في تناوله في غضون 48 ساعة من بدء الإصابة بالأنفلونزا، إذا وصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات لطفلك ، فاسأل عن أي آثار جانبية محتملة، لن يصف الأطباء المضادات الحيوية للإنفلونزا، المضادات الحيوية تعمل فقط ضد البكتيريا وليس ضد الفيروسات.


كيفية حماية الأطفال من الأنفلونزا


لا توجد طريقة مضمونة لتجنب الأنفلونزا، لكن الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام يمكن أن يساعد، يجب على كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق الحصول عليه كل عام.
تقدم معظم مكاتب الأطباء والعيادات والصيدليات لقاح الإنفلونزا من سبتمبر إلى منتصف نوفمبر، من الأفضل الحصول عليه قبل نهاية أكتوبر، ولكن حتى إذا لم تحصل عليه في بداية موسم الأنفلونزا ، فلم يفت الأوان بعد للحصول على واحدة بينما لا تزال الأنفلونزا مستمرة.
ما الذي يمكن أن يساعد أيضًا؟
لتقليل احتمالية انتشار الإنفلونزا ، يجب على كل فرد في عائلتك:
-اغسل يديك جيدًا وغالبًا بالصابون ، خاصة بعد استخدام الحمام وبعد السعال أو العطس وقبل الأكل أو تحضير الطعام
لا تلتقط المناديل الورقية المستعملة أبدًا.
لا تشارك الأكواب وأدوات الأكل أبدًا.
ابق في المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة إذا كان مصابًا بالأنفلونزا.
غطي فمه وأنفه بمنديل ورقي عند السعال أو العطس ، ثم ضعه في سلة المهملات.
السعال أو العطس في أعلى الذراع ، وليس اليدين ، إذا كان منديل ورقي في متناول اليد.


المصدر: kidshealth

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