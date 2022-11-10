هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

نزلات البرد و الأنفلونزا تعتبر من الأمراض الموسيمة الشائعة خلال هذه الأيام، ويقع بعض الأشخاص في مجموعة شائعة من الأخطاء التي تؤدي إلي تدهور الصحة.



لذا قال الدكتور هاني الناظر إستشاري أمراض الجلدية،أن نزلات البرد منتشرة هذه الايام لذلك احذر حضراتكم من الوقوع في بعض الاخطاء الشائعة.

كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن الأخطاء الخطيرة التي يجب مراعاتها خلال الإصابة بنزلات البرد، أهمها:

-اولا تناول مجموعة البرد او حقنة البرد التي تباع في بعض الصيدليات لما قد تمثله من خطورة شديدة علي صحة وحياة من يتناولها.

- ثانيا تناول ادوية البرد الشهيرة المختلفة دون استشارة طبيب خاصة الاشخاص الذين يعانون من الحساسية باشكالها المختلفة مثل الارتكاريا والاكزيما مما قد يؤدي الي ظهور اعراضها بشدة.

- ثالثا تناول اي نوع من المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المتخصص.