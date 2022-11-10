عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

هاني الناظر
هاني الناظر

نزلات البرد و الأنفلونزا تعتبر من الأمراض الموسيمة الشائعة خلال هذه الأيام، ويقع بعض الأشخاص في مجموعة شائعة من الأخطاء التي تؤدي إلي تدهور الصحة.

txt

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

txt

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

txt

نصائح ذهبية| كيف تحمي طفلك من تلوث الهواء؟


لذا قال الدكتور هاني الناظر إستشاري أمراض الجلدية،أن نزلات البرد منتشرة هذه الايام لذلك احذر حضراتكم من الوقوع في بعض الاخطاء الشائعة.

كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن الأخطاء الخطيرة التي يجب مراعاتها خلال الإصابة بنزلات البرد، أهمها: 
-اولا تناول مجموعة البرد او حقنة البرد التي تباع في بعض الصيدليات لما قد تمثله من خطورة شديدة علي صحة وحياة من يتناولها.
- ثانيا تناول ادوية البرد الشهيرة المختلفة دون استشارة طبيب خاصة الاشخاص الذين يعانون من الحساسية باشكالها المختلفة مثل الارتكاريا والاكزيما مما قد يؤدي الي ظهور اعراضها بشدة.
- ثالثا تناول اي نوع من المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المتخصص.

 

نزلات البرد الأنفلونزا هاني الناظر الإصابة بنزلات البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

موضوعات متعلقة

بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نصائح ذهبية| كيف تحمي طفلك من تلوث الهواء؟

ترشيحاتنا

عروض خاصة على الحشيش.. تفاصيل ترويج شاب للمخدرات عبر فيس بوك

أقسمت وخَلَفْتُ القسم فهل يجب عليَّ الصيام ؟.. علي جمعة يصحح خطأً شائعًا

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة.. فيديو

بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ