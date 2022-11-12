ألمانيا ترمي بآخر أوراقها.. المستشار شولتز يوافق أوروبا على معاقبة إيران

أيدت ألمانيا ما يحضر له الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إيران على ما ترتكبه من قمع بحق مواطنيها، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم السبت إنه يفضل ويؤيد فرضة جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران الأسبوع المقبل.

وذكر في تسجيل مصور على تويتر "نريد مواصلة تصعيد الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية".

وانتقد سياسيون في ألمانيا تخاذل الموقف الألماني من عدم الضغط على الحكومة الإيرانية بالشكل الكافي لوقف حملتها اتجاه المعارضين لها.

ويقول مراقبون أن موقف ألمانيا يزيل كل استرخاء ألمانيا عن معاقبة إيران.

وثارت ثائرة الشارع بعد مقتل محساء أميني في حجز لشرطة الآداب، حيث تقول الشهادات أن الشرطة ضربتها ضربا أفضى إلى موتها.