أخطر إعلان لبايدن.. كيف سينقلب على ترامب ويمنعه من الحكم للأبد؟

طعنة في الظهر

يدبر الرئيس الأمريكي جو بايدن لحيلة ستمثل إنقلابًا، كبيرًا على صعيد السياسة وفق ما يقول بايدن وذلك لمنع سلفه دونالد ترامب من العودة إلى الحكم مرة أخرى، كما تقول صحف أمريكية.



في خطابه قبل الأخير بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

و تعهد بايدن في صاعقة جديدة، بالعمل على منع سلفه دونالد ترامب من العودة إلى رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة، "أنوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، سنتأكد وفق الدستور من منع ترامب من أن يصبح رئيسا مجددا".

منع ترامب من الوصول للحكم مرة أخرى.

الإنقلاب على ترامب

لكن كيف السبيل إلى ذلك، يبدو أن الخيارات المتاحة هي بتحرك إدارة بايدن بقوة على تحريك القضايا المقامة ضد ترامب بقوة كبيرة لمنعه من العودة مرة أخرى للحكم.

تقول شبكة سي إن إن الأمريكية في تحليل لها، أن ترامب، على سبيل المثال، يخوض الآن مواجهة مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في تمرد 6 يناير 2021.



وزارة العدل



يتم تقديم المزيد والمزيد من مساعدي ترامب أمام هيئة محلفين كبرى مع اقتراب وزارة العدل من اتخاذ قرار مصيري بشأن ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى الرئيس السابق بشأن أعمال الشغب الغوغائية في 6 يناير.



تفتيش مارلاجو



في تحقيق منفصل، تحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون من خلال تخزين معلومات سرية للغاية في منتجعه مارلاجو Mar-a-Lago. وتقول سي إن إن في تحليلها، انه امام بايدن طريق طويل لمنع ترامب من العودة مجددًا لكرسي الحكم على المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، فأي ملاحقات قضائية للرئيس السابق ومن حوله ستثير حريقًا سياسيًا غير عادي، خاصة إذا كان ترامب - المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري لعام 2024 - بحلول ذلك الوقت مرشحًا مُعلنًا للرئاسة.



استمالة الجمهوريين لجانب بايدن



ولذلك، سيحرص بايدن على اجتذاب القواعد من الحزب الجمهوري لمنع ترامب من العودة، وترشيح آخر جمهوري لمواجهته في انتخابات الرئاسة في 2024.

صرحت إحدى أقوى الجمهوريين المؤيدين لترامب ، النائبة إليز ستيفانيك من نيويورك ، وزعيمة الحزب رقم ثلاثة في مجلس النواب ، لصحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي أن محاكمة بايدن "مطروحة على الطاولة".



أصوات جمهورية ترفض عزل بايدن



لكن النائبة في الحزب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ، نانسي مايس ، أخبرت جيك تابر من سي إن إن في برنامج "حالة الاتحاد" أنها لا تريد أن ترى إجراءات عزل متبادلة بعد عزل ترامب مرتين.

قالت إنها ضد "تسليح" العملية سياسيا وبالتالي لا ترى وجاهة في خوض صراع مع بايدن وطرح عزله.

تتعرض الديمقراطية الأمريكية لهجمة شرسة، لأن رئيس الولايات المتحدة السابق المهزوم رفض قبول نتائج انتخابات 2020.



ترامب أساء لإرادة الشعب



لقد رفض قبول إرادة الشعب ، ورفض قبول حقيقة أنه خسر ، ولهذا، فقد اعتبر محللون أنه أساء استخدام سلطته ووضع الولاء لنفسه قبل الولاء للدستور، وهو الأمر الذي وصل إليه الكونجرس خلال محاكمة ترامب واقترب من عزله.



كذبة كبيرة



وذكرت صحف أمريكية عدة، أن ترامب ارتكب كذبة كبيرة ، والادعاء أنه كان هناك تزوير لانتخابات 2020.

ومع ذلك، قدم ترامب كل طعن قانوني يمكن تقديمه، و تم إجراء كل إعادة فرز الأصوات كان يمكن إجراؤها.. وأكدت كل إعادة فرز النتائج بفشل وخسارة ترامب..لقد ثبت أن الكذبة الكبرى مجرد كذبة كبيرة. في كل مرة.

تغييرات في النظام الأمريكي



يقول محللون على منصة بروكينجز، أن الديمقراطية السليمة تحتاج إلى رعاية مستمرة، ولهذا حان الوقت لإلقاء نظرة على نظام أمريكا الديمقراطي بأكمله ومعرفة أين يجب إجراء التغييرات.

و ذكر محللون، إن إصلاح النظام الأساسي لإعادة إدخال بعض عناصر مراجعة الأقران في نظام الترشيح من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو منع أشخاص مثل ترامب من الحصول على فرصة للرئاسة في المقام الأول.

وحول إمكانية منع بايدن لترامب من الوقوف أمامه مرة أخرى، فالحل يكمن في القيود القانونية.

وهنا يشير المحللون إلى كتاب بوب باور وجاك جولدسميث الثمين " بعد ترامب: إعادة بناء الرئاسة".

يعد الكتاب جدول أعمال شامل لأولئك الذين يرغبون في بعض الوسائل لمنع أو التعامل مع الرؤساء مثل ترامب في المستقبل.

وبالنظر الى أن باور هو أحد أشهر محامي الانتخابات في واشنطن، ففي كلامه وكتابه وجاهة كبيرة لبايدن.

أما جولدسميث، فهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وقد لعب أدوارًا رئيسية في إدارة بوش الثانية ويعتبر أحد أفضل العقول القانونية المحافظة في البلاد.. وهما يقدمان معًا خارطة طريق معقولة جدًا للإصلاح الرئاسي، لمنع ترامب من الحكم مرة اخرى والانقلاب على خططه.

سلسلة تعديلات قطع الطريق على ترامب



اقترح باور وجولدسميث سلسلة من التعديلات على نظام 22 USC القسم 219 الذي يتعامل مع نفوذ الدولة الأجنبية، بالإشارة في هذا السياق إلى الشبهات حول ترامب ومعاملاته مع روسيا، والتأكيد على أن ترامب دعمت حملته روسيا في 2016.

وقال كتاب المختصان القانونيان أن "الهدف هو حظر أي حالة تتواصل فيها حملة رئاسية ومواطنون مع أجانب لخدمة هدفهم المشترك المتمثل في رؤية المرشح منتخبًا" (ص 44).



ضرائب ترامب



تناول باور وجولدسميث قضية ضرائب ترامب، وتعامله وأبناؤه المالي المشبوه، لأنه من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر فصاعدًا، أفصح الرؤساء عن مجمل دخولهم وعائداتهم قبل توليهم الرئاسة إلا ترامب، الذي رفض الإفراج عن إقراراته الضريبية. مع مرور فترة ولايته ، فشلت العديد من المحاولات للحصول على عوائده.



خلص باور وجولدسميث إلى أنه "في غياب شرط الإفصاح القانوني المطبق على جميع الرؤساء والمرشحين للرئاسة ، لا يمكن للجمهور الوصول بسهولة أو على وجه السرعة إلى سجلات الرئيس، وبالتالي ، فإنهم يقترحون تعديل قانون الأخلاقيات في الحكومة الذي يتطلب من جميع الرؤساء وجميع المرشحين للرئاسة الإفراج عن إقراراتهم الضريبية.