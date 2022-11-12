ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ من ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض، في عدد من المضارب والشون الملحقة بالمضارب بغرض حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء، ولم تورد للمواقع المخصصة لتوريد الأرز والتي حددتها المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وجرى التحفظ على هذه الكميات وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.



يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمحاربة احتكار السلع وخاصة الأرز الشعير والأبيض، موجهاً المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، لمتابعة الحملات على الأسواق.