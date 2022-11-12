الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على مشاركة الرئيس الامريكي بايدن في قمة المناخ، وكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.

وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال اللقاء تم التباحث حول ملف سد النهضة والرئيس السيسي شرح موقف مصر".

وأكمل بسام راضي:" الرئيس السيسي أكد أن ما تطالب به مصر هو تطبيق مباديء القانون الدولي فيما يرتبط بالسدود المنشأة على منابع الأنهار العابرة للحدود".



وتابع بسام راضي:" مصر تطالب بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حلو ملء وتشغيل سد النهضة".



واكمل بسام راضي:" الرد الأمريكي على هذا الملف إيجابي ، والرئيس الأمريكي بايدن أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية وأمنها المائي وهذا الأمر صدر في البيان الرسمي من البيت الأبيض ".

