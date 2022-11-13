طلبت الخلع من زوجها لسبب خطير|مأساة سيدة ثلاثينية بين أروقة محكمة الأسرة

تعاني الكثير من السيدات من المشاكل الأسريه داخل محكمة الأسرة بالوادي الجديد، حيث قامت السيدة الثلاثينية برفع قضية خلع علي زوجها بسبب تعاطيه الأقراص المخدره وتعرضهم للطرد بسبب عدم توفير الايجار ومصروفات الأبناء .

قامت السيدة الثلاثينية "ه،ع، ل " بعمل توكيل لأحد المحامين لرفع قضية خلع لزوجها وحضرت إلى محكمة الأسرة، تشكو مأساتها مع زوجها، وعذابها الذي تعيش فيه بصورة متكررة، بسبب تعاطي زوجها الاقراص المخدره وعدم توفير مصروفات المعيشه وكانت ترفض اي علاقه بينها وبين زوجها بسبب تلك المشاكل وظلت في هذا المرار طوال 16سنه وتعرضت خلالها للتعديب والطرد من مسكن الزوجيه بسبب عدم توفير المصروفات ودفع ايجار المسكن التي تعيش فيه وابنائها الثلاثه حيث تعرضت للطرد اكثر من مره والزوج غير مكترث بهده المشاكل .

تروي السيدة الثلاثينية مأساتها داخل محكمة الأسرة، أنها حضرت تطلب الطلاق للضرر من زوجها وذلك لأنها تخاف ألا تقييم حدود الله وأيضا أنها لا تطيق العيش معه في ظل الإهانة والضرب المستمر الذي تتعرض إليه عندما تطالب زوجها بعدم التعاطي والانفاق عليها و ابنائها .

وقالت أمام محكمة الأسرة أنها تعرضت إلى حالة نفسية سيئة بسبب معاملة زوجهاو ذهبت إلى أهلها وتركت له الشقه ومافيها الا انها فوجئت بالزوج انه قد باع اثاث الشقه باكمله ليصرف علي مزاجه الخاص لكونه يتعاضي الحبوب المخدره.

وداخل محكمة الأسرة قالت لقد كان زوجي يخرج يوميا للسهر مع اصدقائه ويتركنا بالجوع ولا يوجد اي شيء والاطفال صغارا يتضورون جوعا ثم يعود إلى المنزل في ساعات متأخرة ليمارس معي العلاقة بطريقة وحشية ولا يهمه صراخ الاطفال الا انه يريد ان يشبع غريزته الحيوانيه فقط.

واوضحت أنها شعرت بالاهانه وتعرضت للضرب عشرات المرات بسبب مطالبتها لزوجها ان يكف عن التعاطي ويدبر مصاريف البيت الا انه لم يحرك ساكنا .

واضافت انها لم تتحمل ذلك، وساءت حالتها النفسية، وطلبت الطلاق للضرر من زوجها، حتى حكمت لها المحكمة بذلك.