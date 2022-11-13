أحدث أسعار سوبارو إمبريزا 2022 في مصر | صور

شهدت السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 زيادة سعرية قدرت بـ 129 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري، من تلك النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان المقدمة من الصانع الياباني.

أسعار السيارة سوبارو امبريزا 2022 في مصر

تقدم السيارة سوبارو امبريزا 2022 بسعر رسمي يبلغ 499 الف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

سوبارو امبريزا 2022

تجهيزات السيارة سوبارو امبريزا 2022

تضم السيارة سوبارو امبريزا 2022 جنوط رياضية 16 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية بتقنية LED، ومرايات جانبية، يتم طيها بالتحكم الكهربائي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم.

سوبارو امبريزا 2022

وتمتلك السيارة سوبارو امبريزا 2022 خاصية الغلق المركزي للابواب، مع زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي مكون من راديو وبلوتوث، ومدخل USB، وشاشة 6.5 بوصة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

سوبارو امبريزا 2022

استهلاك الوقود والقدرات الفنية لمحرك السيارة سوبارو امبريزا 2022

وتستهلك السيارة سوبارو امبريزا 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، يقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 114 حصانا.