سوبارو تطرح أسعار امبريزا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

تقدم شركة سوبارو اليابانية باقة من الموديلات القوية داخل الاسواق العالمية والمصرية، ومنها النسخة امبريزا التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم السيارة لموديل 2022 بقيمة تزيد 10 الاف جنيه عن القيمة الخاصة بموديل 2021.

سوبارو تطرح اسعار امبريزا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

وتعد هي واحدة من اقوى الاصدارت التي تنتمي إلى هذه الفئة داخل السوق المحلي، حيث تضم باقة من تجهيزات الحماية ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع منظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 6 AIRBAGS، مع بنامج متابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية.

سوبارو تطرح اسعار امبريزا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

كما تضم السيارة امبريزا 2022 مثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام الحماية من السرقات، مع حساسات ركن خلفية لاسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا، وبرنامج الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى تقنيات اخرى مثل مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

سوبارو تطرح اسعار امبريزا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

وتحتوي السيارة سوبارو امبريزا 2022 على شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع نظان صوتي وترفيهي مكون من مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وخاصية النحكم في مقعد السائق كهربائيًا.

سوبارو تطرح اسعار امبريزا 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

وتستمد السيارة سوبارو امبريزا 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.4 ثانية.

أسعار السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 بالسوق المصري

تقدم السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 بقيمة قدرها 370 الف جنيه.