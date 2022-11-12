تحرير أكثر من 230 محضرا بمخالفات تموينية في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 150 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 23 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 16 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 8 محاضر للتصرف في 93 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، ومحضرا للامتناع عن صرف خبز لمواطن، ومحضرا لأحد التجار يقوم بتجميع الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية بغرض بيعه بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 4جوال دقيق بلدي مدعم محملة على توكتوك والتحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومحضرين لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

فيما قامت مديرية التموين بتوفير وتوزيع 30طن أرز على منافذ التوزيع والمعارض بدائرة المحافظة وذلك لسد احتياجات المواطنين من الأرز، في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر ضد مسئولين عن مخازن مواد غذائية لحيازة سلع غير معلومة المصدر والتحفظ على طن أرز، 500 كجم سكر، و625عبوة أرز ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لتجار مواد غذائية لتجميع سلع تموينية مدعمة غير مصرح بيعها خارج المنافذ التموينية على البطاقات التموينية، حيث تم ضبط 4 أجولة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية ، و810عبوة سكر تمويني، 8عبوات زيت تموين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، والتحفظ على 25 كجم لحوم، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، 37 محضرا لعدم وجود شهادات صحية بمحلات الجزارة، و 50 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتمكنت الحملات أيضا من تحرير محضرا ضد المسئولين عن أحد المحلات التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية والتي تضمنت 27 عبوة برجر مختلفة الأنواع والأحجام ، بإجمالي 396 قطعة، و19 كيس أجنحة دجاج مجمدة، و40 كيس فراخ بانية، 3عبوات سجق مجمدة، والتي تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، وتحرير 10 محاضر بمستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، والغلق أثناء أوقات العمل الرسمية، كما تم ضبط 2 طلمبات الرصيف، تعمل في مجال تمويل السيارات بالمواد البترولية بدون ترخيص، وتم ضبط 650 لتر سولار، 150 لتر بنزين80 وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية