إحالة أوراق سائق قتل شابا في سوهاج لخلافات بينهما إلى المفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام، بإحالة أوراق المُدان "ش. ف. ا- 36 عامًا- سائق"، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة يوم 17 يناير القادم؛ للنطق بالحكم؛ إثر اتهامه بقتل المجني عليه "ا. ا" بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى ضباط القسم، بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل المجني عليه سابق الذكر؛ إثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وبالإنتقال والفحص أثبتت التحريات أن المتهم سابق الذكر، وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات قديمة بينهما؛ أطلق على إثرها الأعيرة النارية عليه من بندقية آلية كانت بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.