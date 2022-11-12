عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق سائق قتل شابا في سوهاج لخلافات بينهما إلى المفتي

صدى البلد

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام، بإحالة أوراق  المُدان "ش. ف. ا- 36 عامًا- سائق"، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة يوم 17 يناير القادم؛ للنطق بالحكم؛ إثر اتهامه بقتل المجني عليه "ا. ا" بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى ضباط القسم، بلاغًا من الأهالي مفاده مقتل المجني عليه سابق الذكر؛ إثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

حب عمره بيضيع.. عشريني يحاول التخلص من حياته بسبب فتاة في سوهاج

ضبط 4 طن عدس وبقوليات فاسدة في سوهاج

وبالإنتقال والفحص أثبتت التحريات أن المتهم سابق الذكر، وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات قديمة بينهما؛ أطلق على إثرها الأعيرة النارية عليه من بندقية آلية كانت بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فضيلة المفتي محكمة جنايات سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تعرض نماذج لأبحاث وابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية خلال Cop27

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ