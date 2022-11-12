الخارجية الأمريكية: مستعدون لتقديم المساعدة الفنية لحل ملف سد النهضة

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن الرئيس الأمريكي على علم بأهمية دور مصر المحوري في المنطقة .

وقال سامويل وربيرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أمريكا ترى أهمية التوصل لـ حل دبلوماسي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة ".

وأضاف سامويل وربيرج :" أمريكا مستعدة لتقديم المساعدة الفنية من أجل حل ملف سد النهضة، وأن يكون لها دور إيجابي".

وتابع سامويل وربيرج: " المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي على تواصل مع مصر وإثيوبيا والسودان من أجل حل ملف سد النهضة ".

