الإنتهاء من إنشاءات مركز الأورام بـ كفر الشيخ بنسبه 100 % | صور

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والإعلان عما تم الانتهاء منها، والكشف عن مشروعات جديدة والاستماع لطلبات النواب الخاصة بدوائرهم.



واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الجاري إنشاؤها في كافة القطاعات الخدمية سواء مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الكهرباء بقرى ومدن المحافظة ومشروعات الإسكان، وقرب افتتاح مركز الأورام، وأعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدن المحافظة، كما استعرض نسب تنفيذ المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي لرئاسة الجمهورية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه في قطاع الطرق، العمل جارٍ في طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج ومتبقي 800 متر حتى مصرف 8، بالإضافة للأعمال الجارية بمحور الطريق الغربي لربط طريق سخا حتى الطريق الدولي، بالإضافة لرصف محور 47 حتى ميدان عابدين حتى المواقف.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، عقب الانتهاء من موسم الصيف بدأت أعمال تطوير المصيف، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، أما قطاع الصحة، تم الانتهاء من إنشاءات مركز الأورام بنسبه ا100 %، ونسبة العمل في الكهرو مينكل 98 %، ونسبة وصول الأجهزة الطبية 65 %، وجارٍ الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع الصدر والجلدية والحميات، بالإضافة لمستشفى الطوارئ الجامعي وقرب الانتهاء من الإنشاءات، مؤكداً أنه تم تسليم موقع مركز الكلى التابع لمستشفى العام، وسيتم الإنشاء قريباً.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما قطاع التعليم، وهو يعد من أبرز القطاعات، فتم افتتاح العديد من المدارس، لتقليل كثافة الفصول بالقرى والمدن، مشيدا بمستوى الإنشاءات للمدارس، معبرا عن سعادته لمستوى الطلاب والطالبات بالمدارس التي زارها سواء في الجانب التحصيلي أو المعلومات العامة، والمشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة مؤتمر المناخ.



وقال محافظ كفر الشيخ، أما قطاع النقل، فتم عقد بروتوكول مع وزارة النقل لشركة الأتوبيسات، لتوفير 50 ميني باص، ووصل منهم 6 باصات، وسيتم توفير بقية الميني باصات ضمن البروتوكول، أما قطاع الشباب والرياضة، وجاري إنشاء مركز التنمية الشبابية الجديد، أما قطاع الإسكان، فقاربت الأعمال الإنشائية للعمارات في التجمع الأول والثاني للإسكان من الانتهاء، لحل مشكلة الإسكان وتوفير 15 ألف وحدة سكنية، وتم استلام أرض المنطقة اللوجستية الأولى بالتنظيم مع وزارة التموين، وهناك منطقة لوجستية ثانية أمام الجامعة، وسيتم إنشاء كوبري جديد فوق محور سعد زغلول لربط شرق غرب المدينة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع ما تقوم بها مديريتا الزراعة والتموين بمتابعة توريد الحبوب، مثنيا على الجهود المبذولة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حياة كريمة، فهناك كمْ من الجهد المبذول من قبل الدولة لإقامة إنشاءات متميزة في كافة القطاعات، مؤكداً أنه جرت إقامة حوار مجتمعي بمركز سيدي سالم بقرية تيدا الشهر الماضي، واستمع مسئولو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأهالينا بقرى مركز سيدي سالم، بعد تحديد احتياجات القرى والتوابع من خدمات في كافة القطاعات من قبل اللجان المشكلة التي جابت القرى والتوابع.

وتابع، واستمع أعضاء اللجان لعدد من أهالي القرى، وكان لا بد من الاستماع لمطالب الأهالي ورؤيتهم ووجهة نظرهم حول احتياجاتهم ومطالبهم، خلال مؤتمر جماهيري، مؤكدا أن الدولة تعمل على قدم وساق لتكريم بحيرة البرلس، وسيتم فتح بوغاز آخر لمد البحيرة بمياه البحر المتوسط.



واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، وأشاد بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين، مثنياً على تواجد أعضاء برلمان الشباب للاستفادة من الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبين التنفيذيين، للعمل لصالح المواطن.

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