عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتهاء من إنشاءات مركز الأورام بـ كفر الشيخ بنسبه 100 % | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والإعلان عما تم الانتهاء منها، والكشف عن مشروعات جديدة والاستماع لطلبات النواب الخاصة بدوائرهم.
 

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ كفر الشيخ

ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الجاري إنشاؤها في كافة القطاعات الخدمية سواء مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الكهرباء بقرى ومدن المحافظة ومشروعات الإسكان، وقرب افتتاح مركز الأورام، وأعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدن المحافظة، كما استعرض نسب تنفيذ المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي لرئاسة الجمهورية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه في قطاع الطرق، العمل جارٍ في طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج ومتبقي 800 متر حتى مصرف 8، بالإضافة للأعمال الجارية بمحور الطريق الغربي لربط طريق سخا حتى الطريق الدولي، بالإضافة لرصف محور 47 حتى ميدان عابدين حتى المواقف.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عقب الانتهاء من موسم الصيف بدأت أعمال تطوير المصيف، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، أما قطاع الصحة، تم الانتهاء من إنشاءات مركز الأورام بنسبه ا100 %، ونسبة العمل في الكهرو مينكل 98 %، ونسبة وصول الأجهزة الطبية 65 %، وجارٍ الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع الصدر والجلدية والحميات، بالإضافة لمستشفى الطوارئ الجامعي وقرب الانتهاء من الإنشاءات، مؤكداً أنه تم تسليم موقع مركز الكلى التابع لمستشفى العام، وسيتم الإنشاء قريباً.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما قطاع التعليم، وهو يعد من أبرز القطاعات، فتم افتتاح العديد من المدارس، لتقليل كثافة الفصول بالقرى والمدن، مشيدا بمستوى الإنشاءات للمدارس، معبرا عن سعادته لمستوى الطلاب والطالبات بالمدارس التي زارها سواء في الجانب التحصيلي أو المعلومات العامة، والمشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة مؤتمر المناخ.
 

وقال محافظ كفر الشيخ، أما قطاع النقل، فتم عقد بروتوكول مع وزارة النقل لشركة الأتوبيسات، لتوفير 50 ميني باص، ووصل منهم 6 باصات، وسيتم توفير بقية الميني باصات ضمن البروتوكول، أما قطاع الشباب والرياضة، وجاري إنشاء مركز التنمية الشبابية الجديد، أما قطاع الإسكان، فقاربت الأعمال الإنشائية للعمارات في التجمع الأول والثاني للإسكان من الانتهاء، لحل مشكلة الإسكان وتوفير 15 ألف وحدة سكنية، وتم استلام أرض المنطقة اللوجستية الأولى بالتنظيم مع وزارة التموين، وهناك منطقة لوجستية ثانية أمام الجامعة، وسيتم إنشاء كوبري جديد فوق محور سعد زغلول لربط شرق غرب المدينة.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع ما تقوم بها مديريتا الزراعة والتموين بمتابعة توريد الحبوب، مثنيا على الجهود المبذولة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حياة كريمة، فهناك كمْ من الجهد المبذول من قبل الدولة لإقامة إنشاءات متميزة في كافة القطاعات، مؤكداً أنه جرت إقامة حوار مجتمعي بمركز سيدي سالم بقرية تيدا الشهر الماضي، واستمع مسئولو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأهالينا بقرى مركز سيدي سالم، بعد تحديد احتياجات القرى والتوابع من خدمات في كافة القطاعات من قبل اللجان المشكلة التي جابت القرى والتوابع.

 

وتابع، واستمع أعضاء اللجان لعدد من أهالي القرى، وكان لا بد من الاستماع لمطالب الأهالي ورؤيتهم ووجهة نظرهم حول احتياجاتهم ومطالبهم، خلال مؤتمر جماهيري، مؤكدا أن الدولة تعمل على قدم وساق لتكريم بحيرة البرلس، وسيتم فتح بوغاز آخر لمد البحيرة بمياه البحر المتوسط.
 

واستمع محافظ كفر الشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجها بسرعة حلها، وأشاد بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين، مثنياً على تواجد أعضاء برلمان الشباب للاستفادة من الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبين التنفيذيين، للعمل لصالح المواطن.

IMG-20221112-WA0054
IMG-20221112-WA0054
IMG-20221112-WA0049
IMG-20221112-WA0049
IMG-20221112-WA0052
IMG-20221112-WA0052
IMG-20221112-WA0051
IMG-20221112-WA0051
IMG-20221112-WA0046
IMG-20221112-WA0046
IMG-20221112-WA0047
IMG-20221112-WA0047
IMG-20221112-WA0045
IMG-20221112-WA0045
IMG-20221112-WA0048
IMG-20221112-WA0048
IMG-20221112-WA0050
IMG-20221112-WA0050
IMG-20221112-WA0055
IMG-20221112-WA0055
IMG-20221112-WA0053
IMG-20221112-WA0053
IMG-20221112-WA0056
IMG-20221112-WA0056
كفر الشيخ برلمان الشباب الشيوخ التعليم محافظ كفر الشيخ مجلسي النواب والشيوخ وزارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ كفر الشيخ

ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

انطلاق فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن في كفر الشيخ.. صور

توريد 30 ألفا و272 طن أرز شعير في كفر الشيخ

كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد معرض الأنشطة بمركز الإبداع والموهوبين.. صور

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. إطلاق مبادرة «حديقة الوفاء» وزراعة الأشجار بأسماء شهداء الوطن|صور

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ