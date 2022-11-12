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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  عناصر جماعة الإخوان  الإرهابية لن يتوقفوا عن دعوات للفوضى  والتخريب في مصر مطلقا .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الإخوان يرغبون في إسقاط الدولة المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   جماعة الإخوان الإرهابية  تهدد دائما بقتل الشعب المصري ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن هناك كم هائل من دعوات التخريب"، مضيفا:" 11-11 كان أهم يوم للعناصر الإرهابية لكن الشعب المصري أجهض مخططاتهم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الشعب المصري نزل امبارح بليل واحتفل بانتصاره على  جماعة الإخوان الإرهابية ".

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