أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لن يتوقفوا عن دعوات للفوضى والتخريب في مصر مطلقا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الإخوان يرغبون في إسقاط الدولة المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية تهدد دائما بقتل الشعب المصري ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن هناك كم هائل من دعوات التخريب"، مضيفا:" 11-11 كان أهم يوم للعناصر الإرهابية لكن الشعب المصري أجهض مخططاتهم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري نزل امبارح بليل واحتفل بانتصاره على جماعة الإخوان الإرهابية ".