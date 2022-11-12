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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مزارع استنشق مبيدًا حشريًا بالخطأ في كفر الشيخ

جثة هامدة
جثة هامدة

توفي مزارع مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إثر استنشاقه لمبيد حشري بطريق الخطأ أثناء ممارسة أعمال الزراعة ورش الأرض الزراعية الخاصة به.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «م.س» 65 سنة، مزارع، ويقيم قرية النوايجة، دائرة مركز دسوق، إلى المستشفى جثة هامدة إثر استنشاقه لمبيد حشري بطريق الخطأ.

بانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة، تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 10344 لسنة 2022م، إداري مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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