هيفاء وهبي تظهر عبر إنستجرام في إطلالة تخطف الأنظار |شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية جمبسوت ليجن شورت باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وكشف عن رشاقتها ووزنها المثالى ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.





وأحيت كل من هيفاء وهبي مع صديقتها النجمة اللبنانية حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الماضي، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

فيلم أشباح أوروبا

تصدر فيلم أشباح أوروبا شباك التذاكر ، بعدما حقق 271.259 جنيها في أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".