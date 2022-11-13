مسيرة للمطالبة بحقوق أفريقيا لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرا عن قيام تحالف عموم أفريقيا للعدالة المناخية بتنظيم مسيرة في شرم الشيخ للمطالبة بالحقوق في تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ.

وقال أحد المشاركين في المسيرة :" نحاول ان نوصل أصوات الشعوب الإفريقية للعالم للتأكيد على أن هذه الشعوب متأثرة بالتغيرات المناخية ".

وتابع مشارك آخر في المسيرة :" المسيرة تضم مجموعة من الأفارقة بمشاركة 54 دولة إفريقية والهدف من المسيرة هو المطالبة بتحقيق العدالة المناخية لتقليل الانبعاثات الكربونية".

وأكمل مشارك آخر :" مازلنا ننتظر تنفيذ الدول الغنية المتقدمة لالتزاماتها وتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا ".