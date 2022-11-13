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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علقولي محلول.. شذى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى

شذى
شذى

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل أزمتها الصحية ودخولها الى المستشفى من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت شذى:"الحمدلله إمبارح كان يوم صعب أوي أول مره احس بوجع كده في راسي كان دايما يجيلي صداع و يروح  بس امبارح حقيقي اول مره يفضل صداع و خبط اكتر من نص يوم و لا مسكن كان بيمشيه ولا  حاجه  و لحد دلوقتي لسه في خبط في راسي …

وتابعت:"انا بكتب الكلام ده علشان محدش يكبر دماغه و يقول شويه صداع و هيروحوا لان انا لولا زن الست اللي بتشتغل معايا الحمدلله كانت موجوده معايا في البيت  و لولا جدعنتك  و اهتمامك اني اروح المستشفى و نزول اخويا الصغير الجدع اللي نزلي الفجر علشان يوديني
 

شذى تكشف لـ "صدى البلد" كواليس "مخ تخين"

مخ تخين.. شذى تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب


وأختتمت:" الله اعلم كان ايه اللي حصل لاني لما وصلت  الدكاتره قالوا ان الضغط عالي جدا و  و ان ده مش صح و دخلوني و علقولي محلول والحمدلله بقيت احسن و خرجوني الحمدلله، من الاخر متستهونوش  لاني لولا انهم نزلوني مجبره كنت دخلت نمت و الله اعلم كان ايه هيحصل.


وكانت قد عبّرت الفنانة شذى، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “مخ تخين” والتي طرحتها مؤخراً.


وقالت شذى، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الحمدلله بجد مبسوطه جدا ومبسوطه أكتر أن دي أول أغنيه تنزل على قناتي على youtub .. لأني أول مرة يكون ليا قناة خاصة وطبعا دي كانت فكرة هاني عزيز”.

وتابعت قائلة: “مبسوطة أن كلام الأغنيه نفسه جديد، وأن التفاعل كل يوم بيزيد .. الحمدلله”.

كما أضافت: الاغنية كلمات محمد مصطفى مالك، الحان مدين، توزيع أحمد  عادل، ميكس وماستر هاني محروس.

تقول كلمات الأغنية: علي قد ما بعاتبك .. وبهاجمك في الاغاني .. علي قد ما بحبك .. لكن بمسك لساني".

يمكن كلامي دبش وسكاكين .: تبعت مردش واعمل seen .. وتملي بعمل فيك اسفين .. مش تقل ده خوف يابو مخ تخين".

شذى
الفنانة شذى المطربة شذى المستشفى محروس يوتيوب

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