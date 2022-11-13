تلفزيون يُنهي حياة تلميذ في سوهاج

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه صعقًا بالكهرباء؛ حيث إنه أثناء توصيله التيار الكهربائي للتلفزيون بمنزل أسرته، لامست يداه إحدى الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته في الحال، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفل (أحمد م ع س- 12 سنة- تلميذ بالصف السادس الإبتدائي- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وبالإنتقال والفحص قرر والده المدعو (محمد ع س ع- 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء توصيل نجله المذكور التيار الكهربائي للتلفزيون بالمنزل لامست يده إحدى الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدمورية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي،ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.