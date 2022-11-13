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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل سيف الجزيري يحسم مستقبله مع الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أكد علاء اباظة وكيل أعمال سيف الجزيري نجم الزمالك علي سعادة اللاعب بالتواجد مع منتخب تونس خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 . 

وأضاف أباظة خلال تصريحات تليفزيونية : منذ انضمام الجزيري لنادي الزمالك وهو دائم التواجد مع منتخب تونس في كل التجمعات والمعسكرات والبطولات الافريقية أو العربية وحاليا في كأس العالم . 

وأكمل : سيف سعيد بالتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم ويطمح للوصول لأبعد نقطة في البطولة. 

وعن تجديد تعاقده مع الزمالك قال : لم يتم الحديث في الامر بعد والعقد الحالي ينتهي العام المقبل، وبالتالي لم يفتح أي مناقشات خلال الفترة الحالية وسيف الجزيري لاعب محترف يركز مع الزمالك حاليا ولا يوجد حديث حول رحيله . 

تلقى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك استدعاء رسميا للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بقطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

سيف الجزيري الزمالك منتخب تونس كأس العالم قطر تونس

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